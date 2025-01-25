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Ракурс
Сили безпілотних систем вразили комплекс «Бук». Фото:

Сили безпілотних систем вразили російський «Бук» за 45 млн дол. (ВІДЕО)

25 січ 2025, 21:18
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Українські військові продовжують ослаблювати російську протиповітряну оборону.

Зокрема, оператори 412-го полку NEMESIS виявили та завдали точного удару по пусковій установці зенітно-ракетного комплексу «Бук-М3», одному з ключових елементів ППО ворога. Про це Сили безпілотних систем Збройних сил України 25 січня повідомили у Facebook.

Захисники наголосили, що ця ЗРК здатна знищувати повітряні цілі на висотах до 25 км і супроводжувати їх на відстані до 70 км. Вартість повного комплексу складає близько 45 млн дол.

У СБС наголосили, що після точного удару комплекс зазнав критичних пошкоджень, що унеможливили його подальше використання.

Нагадаємо, у грудні минулого року на Запорізькому напрямку підрозділи угруповання Сил безпілотних систем виявили російський зенітний ракетний комплекс «Тор М-2». Ворожу ціль було успішно знищено щонайменше чотирма скидами боєприпасів із важкого безпілотника.

Джерело: Ракурс


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