Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: Херсонская ОВА

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Російські загарбники вчора, 25 січня, ввечері атакували з авіації місто Берислав на Херсонщині.

На місцевий заклад охорони здоровʼя окупанти скинули шість керованих авіабомб. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.