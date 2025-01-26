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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Херсону, фото: Херсонская ОВА

Шесть КАБов сбросили рашисты на больницу в Бериславе (ФОТО)

26 янв 2025, 11:31
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Російські загарбники вчора, 25 січня, ввечері атакували з авіації місто Берислав на Херсонщині.

На місцевий заклад охорони здоровʼя окупанти скинули шість керованих авіабомб. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії, — зазначають в ОВА.

Наслідки російського авіаудару по Херсонщині, фото: Херсонська ОВА

Источник: Ракурс


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