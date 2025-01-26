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Наслідки російського авіаудару по Херсонщині, фото: Херсонська ОВА
Шість КАБів скинули рашисти на лікарню у Бериславі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203490-shist-kabiv-skynuly-rashysty-na-likarnu-u-beryslavi-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 25 січня, ввечері атакували з авіації місто Берислав на Херсонщині.
На місцевий заклад охорони здоровʼя окупанти скинули шість керованих авіабомб. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
Персонал лікарні встиг сховатися в укритті. Попередньо, кілька медиків дістали контузії, — зазначають в ОВА.