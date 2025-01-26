В Варшаве и Вильнюсе проходят акции против выборов президента в беларуси

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У Варшаві та Вільнюсі 26 січня проходять акції проти виборів президента у білорусі. На марші у Варшаві розгорнули 250-метровий біло-червоно-білий прапор.

До мітингувальників приєдналася лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська. Люди скандують «Живе Білорусь», «Віримо, можемо, переможемо!» та «Свободу політв’язням!», пише «Настоящее время».

У центрі Вільнюса встановили кілька наметів, куди приходять білоруси з біло-червоно-білими та литовськими прапорами. Активісти принесли шредер (офісний пристрій для знищення паперів) та роздали людям зображення лукашенка у вигляді таргана, які подрібнювали у шредері.

У білорусі диктатор Олександр Лукашенко провів прес-конференцію на тлі голосування під час так ваних виборів президента. Відповідаючи на запитання, він сказав, що «абсолютно фіолетово» визнають ЄС вибори чи ні. Раніше Європарламент закликав країни ЄС не визнавати вибори у білорусі, назвавши їх фіктивними.

Журналіст BBC News Стів Розенберг запитав Лукашенка, як вибори, на яких він не має суперників, можна вважати демократичними, якщо його політичні опоненти перебувають або у в’язниці, або в еміграції.

Стиве, хто у в’язниці, хто у вигнанні, а ти ось тут. Це право вибору. Це демократично. Хтось вибрав в’язницю, хтось вигнання, як ти кажеш. Ми ж нікого не виганяли з країни. І більше того, ми відкрили країну. Ми не злопам’ятні люди, ми не шкідливі, — відповів Лукашенко.

Крім цього, він запевнив, що «не хотів іти на вибори, але його вмовила голова Ради Національних зборів білорусі Наталія Кочанова».

Скільки можна, я 30 років (у владі). Чисто зовні якось навіть непристойно, я вже себе не у своїй тарілці відчуваю, ніби нікого немає, — сказав Лукашенко.

Уранці лукашенко привів із собою на виборчу дільницю свого шпіца Умку, хоча це заборонено ухваленим ним же законом, і той обмочив стіну. Після цього телебачення необачно показало список виборців: проголосували лише двоє осіб.

лукашенко заявив, що діалогу з опозицією не буде, і закликав Європу «домовитися з Росією». При цьому він зазначив, що йому «плювати» на Захід.

Визнаєте ви там у Євросоюзі, не визнаєте ці вибори — це справа смаку. Повірте, клянуся, мені це абсолютно фіолетово, визнаєте ви наші вибори чи ні. Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне, — заявив Лукашенко.

Диктатор лукашенко обіймає посаду президента білорусі з 1994 року, він претендує на сьомий президентський термін поспіль. При цьому в країні не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій і незалежних громадських організацій.