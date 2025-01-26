У Варшаві та Вільнюсі проходять акції проти виборів президента у білорусі

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У Варшаві та Вільнюсі 26 січня проходять акції проти виборів президента у білорусі. На марші у Варшаві розгорнули 250-метровий біло-червоно-білий прапор.

До мітингувальників приєдналася лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська. Люди скандують «Живе Білорусь», «Віримо, можемо, переможемо!» та «Свободу політв’язням!», пише «Настоящее время».

У центрі Вільнюса встановили кілька наметів, куди приходять білоруси з біло-червоно-білими та литовськими прапорами. Активісти принесли шредер (офісний пристрій для знищення паперів) та роздали людям зображення лукашенка у вигляді таргана, які подрібнювали у шредері.

У білорусі диктатор Олександр Лукашенко провів прес-конференцію на тлі голосування під час так ваних виборів президента. Відповідаючи на запитання, він сказав, що «абсолютно фіолетово» визнають ЄС вибори чи ні. Раніше Європарламент закликав країни ЄС не визнавати вибори у білорусі, назвавши їх фіктивними.

Журналіст BBC News Стів Розенберг запитав Лукашенка, як вибори, на яких він не має суперників, можна вважати демократичними, якщо його політичні опоненти перебувають або у в’язниці, або в еміграції.

Стиве, хто у в’язниці, хто у вигнанні, а ти ось тут. Це право вибору. Це демократично. Хтось вибрав в’язницю, хтось вигнання, як ти кажеш. Ми ж нікого не виганяли з країни. І більше того, ми відкрили країну. Ми не злопам’ятні люди, ми не шкідливі, — відповів Лукашенко.

Крім цього, він запевнив, що «не хотів іти на вибори, але його вмовила голова Ради Національних зборів білорусі Наталія Кочанова».