В Балтийском море повредили подводный кабель латвийского радио

https://racurs.ua/n203501-v-baltiyskom-more-povredili-podvodnyy-kabel-latviyskogo-radio.html

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У Балтійському морі пошкоджено підводний кабель латвійського державного центру радіо і телебачення (LVRTC).

Delfi пише, що центр наразі продовжує надавати послуги, використовуючи інші маршрути передачі даних. Представниця LVRTC вважає, що причиною пошкодження може бути зовнішній вплив.

Кабель лежить на глибині понад 50 м, тому точну причину аварії встановлять лише з початком ремонтних робіт.

Нагадаємо, що в НАТО у січні цього року оголосили про нову місію із захисту підводних кабелів через серію подібних випадків.

Пошкодження кабелю зафіксували на ділянці Вентспілс — Готланд (на мапі можна побачити ці точки).

Наразі є підстави вважати, що кабель суттєво пошкоджений, і що це сталося внаслідок зовнішнього впливу, — зазначила керівниця відділу корпоративних комунікацій LVRTC Вінета Спругайн.

Мовник передав інформацію про пошкодження кабелю Військово-морським силам Латвії. У цьому районі виявлено кілька суден. Для обстеження одного з них вирушив патрульний катер ВМС, два інших судна вийшли у міжнародні води.