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Арестованному президенту Южной Кореи предъявили обвинения в попытке мятежа
Арестованному президенту Южной Кореи предъявили обвинения в попытке мятежаhttps://racurs.ua/n203503-arestovannomu-prezidentu-ujnoy-korei-predyavili-obvineniya-v-popytke-myateja.htmlРакурс
Прокуратура Південної Кореї висунула звинувачення заарештованому президентові Юн Сок Йолю у спробі заколоту через запровадження ним воєнного стану у грудні минулого року.
Це перший подібний випадок з чинним президентом в історії країни, пише Yonhap.
Окрім цього, Юна звинувачують у плануванні арешту спікера Національної асамблеї, опозиційних парламентарів та членів наглядового органу за виборами.
Суд Сеула видав раніше ордер на офіційний арешт президента Південної Кореї через його спробу запровадити у країні воєнний стан.
Зазначається, що суд видав ордер на підставі звинувачень Юна в тому, що він «очолив заколот» і «зловживав владою». Також він нібито відправив війська парламенту, щоб перешкодити законодавцям проголосувати проти цього указу.
Прокуратура стверджує, що Юн Сок Йоль змовився з колишнім міністром оборони та іншими посадовцями, аби підбурити заколот. Він нібито хотів заарештувати ключових політичних діячів і голів опозиційних партій.
За заколот у Південної Кореї загрожує довічне або страта. Однак смертні вироки у країні не виконували роками.
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