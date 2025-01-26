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Ракурс
Юн Сок Йоль, заарештований президент Південної Кореї

Заарештованому президентові Південної Кореї висунули звинувачення у спробі заколоту

26 січ 2025, 17:11
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Прокуратура Південної Кореї висунула звинувачення заарештованому президентові Юн Сок Йолю у спробі заколоту через запровадження ним воєнного стану у грудні минулого року.

Це перший подібний випадок з чинним президентом в історії країни, пише Yonhap.

Окрім цього, Юна звинувачують у плануванні арешту спікера Національної асамблеї, опозиційних парламентарів та членів наглядового органу за виборами.

Суд Сеула видав раніше ордер на офіційний арешт президента Південної Кореї через його спробу запровадити у країні воєнний стан.

Зазначається, що суд видав ордер на підставі звинувачень Юна в тому, що він «очолив заколот» і «зловживав владою». Також він нібито відправив війська парламенту, щоб перешкодити законодавцям проголосувати проти цього указу.

Прокуратура стверджує, що Юн Сок Йоль змовився з колишнім міністром оборони та іншими посадовцями, аби підбурити заколот. Він нібито хотів заарештувати ключових політичних діячів і голів опозиційних партій.
За заколот у Південної Кореї загрожує довічне або страта. Однак смертні вироки у країні не виконували роками.

Джерело: Ракурс


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