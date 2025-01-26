Бутусов провел "распаковку" ликвидированного на Курщине северокорейского офицера

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Журналіст Юрій Бутусов провів так звану «розпаковку» убитого північнокорейського підполковника — командира підрозділу спецназу Корейської народної армії.

На Курщині біля села Мала Локня воїни 1-го батальйону 22-і механізованої бригади у жорстких боях завдяки грамотно організованій обороні за кілька тижнів січня розгромили цілий батальйон спецназу Північної Кореї.

Бутусов у відео розповів, що в атаку на нашу піхоту пішли навіть офіцери. Три офіцери з документами підполковників були ліквідовані у ближньому бою, тіло одного з них з усім озброєнням бійці першого батальйону 22-і механізованої бригади витягнули з нуля, щоб провести швидкий огляд, як оснащують корейців.

«Розпаковка» північнокорейського військовослужбовця. Це не просто солдат, це командир роти північнокорейського спецназу, який атакував і мав захопити українські позиції біля Малої Локні, що на Курщині.

Бутусов розповів, у чому різниця між північнокорейцями та звичайними піхотинцями росармії та які документи прикриття, озброєння, засоби зв’язку мають бійці з КНДР. Українці знайшли у ліквідованого офіцера особистий щоденник корейського підполковника.