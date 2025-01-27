Разрушения в Днепре и области. Фото: ОВА

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Російські безпілотники масовано атакували Дніпропетровську область у ніч на 27 січня.

Підрозділи повітряного командування «Схід» знищили на території регіону 13 безпілотників. Однак не минулося без пошкоджень. Зокрема, у Дніпрі були побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили. Про це голова Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак 27 січня повідомив у Telegram.

А в Самарівському районі ворожа атака пошкодила інфраструктуру й виникла пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.

По Нікопольському району загарбники били з реактивної системи залпового вогню «Град» та важкої артилерії. Зафіксовані влучання у райцентрі й Марганецькій громаді. Руйнування зафіксовані на території промислового підприємства.

На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих.

У ДСНС поінформували, що в Дніпрі внаслідок обстрілів зайнявся дах дев’ятиповерхового житлового будинку, але рятувальники оперативно загасили пожежу, роботи з обстеження тривають. У Самарівському районі також сталася пожежа.

Нагадаємо, ввечері 25 січня російська авіація атакувала місто Берислав на Херсонщині. На місцеву лікарню окупанти скинули шість керованих авіабомб. Персонал лікарні встиг сховатися в укритті, але кілька медиків дістали контузії.