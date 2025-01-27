Оккупанты взорвали трубы канала Северский Донец. Фото:

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Російські окупанти пошкодили труби каналу Сіверський Донець.

Загарбники зробили це для проходу техніки під час наступу та посилення тиску на підрозділи Збройних сил України в напрямку Часового Яру Донецької області. Про це речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець заявив у ефірі телемарафону.

У декількох місцях каналу Сіверський Донець він підірвав труби з метою створення проходів для застосування техніки для подальших штурмових дій, (можливо, навіть мотоциклів), для налагодження логістичного забезпечення наступальних підрозділів, а також для наступальних дій, — зазначив він.

За словами військового, росіяни значно посилили тиск на Сили оборони України й активніше почали застосовувати бойові броньовані машини разом з десантом.

Також Запорожець підтвердив присутність російського спецзагону «Ахмат» та формування «Русич» на південно-східних околицях у напрямку Часового Яру.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що росіяни кинули в наступ на Часів Яр понад 10 тис. військових. Щодня загарбники штурмують в районі каналу Сіверський Донець-Донбас, який пролягає містом. Ворог намагається знайти «слабке місце», щоб перейти штучну водойму, який стоїть на їхньому шляху.