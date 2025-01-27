ССО взяли в плен заброшенного оккупанта с помощью БПЛА. Фото:

https://racurs.ua/n203524-pokinutogo-okkupanta-plenili-s-pomoschu-bpla-video.html

Ракурс

Російський окупант був взятий у полон українським безпілотником.

Під час повітряної розвідки оператори ССО помітили на місцевості ворога. Виявилось, останнього з «товаришем» було поранено ще місяць тому. За допомогою скиду українці запропонували росіянину здатись в полон. Той відразу склав зброю та прослідував за безпілотником. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ 27 січня повідомили у Facebook.

Згодом з’ясувалося, що цього росіянина його «побратими» залишили помирати напризволяще — покинули його без їжі та харчів. Також у цього солдата відібрали усі засоби зв’язку. Інший військовий армії рф помер від отриманих поранень.

Зокрема окупант, перед тим, як здатись у полон, записав прощальне відео, яке зрештою потрапило до рук наших воїнів.

Нагадаємо, вже не вперше російських окупантів беруть у полон за допомогою дронів. Так, нещодавно на Сумщині аеророзвідники ДПСУ поблизу кордону з рф виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними БпЛА. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися.