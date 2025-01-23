Ракурсhttps://racurs.ua/
Взяття в полон російського загарбника, скріншот відео
Рашиста взяли в полон за допомогою безпілотників на Сумщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203406-rashysta-vzyaly-v-polon-za-dopomogou-bezpilotnykiv-na-sumschyni-video.htmlРакурс
Прикордонники взяли в полон російського військового за допомогою безпілотника.
Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Сумщині аеророзвідники поблизу кордону з рф виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними БпЛА. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися, — вказано в описі відео.
Зазначається, що полоненого рашиста бійці ДПСУ супроводили безпілотниками до позицій Сил оборони, а згодом передали компетентним органам.