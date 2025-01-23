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Ракурс
Взяття в полон російського загарбника, скріншот відео

Рашиста взяли в полон за допомогою безпілотників на Сумщині (ВІДЕО)

23 січ 2025, 14:36
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Прикордонники взяли в полон російського військового за допомогою безпілотника.

Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Сумщині аеророзвідники поблизу кордону з рф виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними БпЛА. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися, — вказано в описі відео.

Зазначається, що полоненого рашиста бійці ДПСУ супроводили безпілотниками до позицій Сил оборони, а згодом передали компетентним органам.

Джерело: Ракурс


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