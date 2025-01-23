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Взятие в плен русского захватчика, скриншот видео
Рашиста взяли в плен с помощью беспилотников на Сумщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203406-rashista-vzyali-v-plen-s-pomoschu-bespilotnikov-na-sumschine-video.htmlРакурс
Прикордонники взяли в полон російського військового за допомогою безпілотника.
Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На Сумщині аеророзвідники поблизу кордону з рф виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними БпЛА. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися, — вказано в описі відео.
Зазначається, що полоненого рашиста бійці ДПСУ супроводили безпілотниками до позицій Сил оборони, а згодом передали компетентним органам.
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