Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взятие в плен русского захватчика, скриншот видео

Рашиста взяли в плен с помощью беспилотников на Сумщине (ВИДЕО)

23 янв 2025, 14:36
999

Прикордонники взяли в полон російського військового за допомогою безпілотника.

Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Сумщині аеророзвідники поблизу кордону з рф виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними БпЛА. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися, — вказано в описі відео.

Зазначається, що полоненого рашиста бійці ДПСУ супроводили безпілотниками до позицій Сил оборони, а згодом передали компетентним органам.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров