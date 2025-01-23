Прикордонники взяли в полон російського військового за допомогою безпілотника.

Відповідне відео сьогодні, 23 січня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На Сумщині аеророзвідники поблизу кордону з рф виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними БпЛА. Ворожа піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися, — вказано в описі відео.