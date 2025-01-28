США приостановили программу для беженцев из Украины U4U

https://racurs.ua/n203543-ssha-priostanovili-programmu-dlya-bejencev-iz-ukrainy-u4u.html

Ракурс

США призупинили програму для біженців з України «United for Ukraine» (U4U).

Про це повідомила Служба громадянства та імміграції США. Наразі прийом заявок не приймають, допоки відомство не розгляне всіх запитів, які вже подані, йдеться у повідомленні.

У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року «Захист наших кордонів», Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку, — повідомляє відомство.

20 січня Трамп підписав указ «Захист наших кордонів». У ньому, зокрема, президент доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США та зупинити програми із надання притулку, які суперечать політиці країни.

Раніше USAID офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх без винятку проєктів в Україні

Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.

Про призупинення проєктів також повідомив один із співробітників київського офісу Chemonics International — міжнародній компанії, що є найбільшим одержувачем фінансування USAID та реалізує в Україні зокрема програми з підтримки агросектору, правової системи та просвітництва.

Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення про необхідність призупинити реалізацію проєктів, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.