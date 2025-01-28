В Харькове и Одессе атака "шахедами" повлекла за собой разрушения и пожары

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Росіяни вночі атакували Україну ударними дронами. Унаслідок влучань та падіння збитих БПЛА є руйнування і пожежі.

У Харкові завдано по Новобаварському району. Зайнялась масштабна пожеже на цивільному підприємстві. У Харківській ОВА повідомили про пошкодження газової труби і пʼяти авто. Попередньо, постраждало двоє людей, серед них — дитина 2015 року.

В Одесі за інформацією мера Геннадія Труханова, внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів. Дані про загиблих та постраждалих — відсутні.

Чернігів також був під обстрілом. Внаслідок падіння уламків «шахеда» частково зруйновано два приватні будинки — начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Пожежу локалізовано.

Внаслідок атаки по Умані на Черкащині пошкоджений інфраструктурний об'єкт, повідомила міська голова Плетньова. За її словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання. Місцеві КП працюють на генераторах та намагаються відновити постачання води та тепла.