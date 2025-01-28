Последствия вражеской атаки в ЖК "Морская симфония" в Одессе

https://racurs.ua/n203546-rossiya-atakovala-odessu-bespilotnikami-i-raketoy-postradala-mnogoetajka-u-morya-foto.html

Ракурс

Уранці 28 січня росія атакувала Одесу і Одеський район ударними безпілотниками та ракетою.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, сили ППО знищили ракету й активно відпрацювали по дронах.

Проте уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках.

В одному з житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів.

Також пошкоджено склад із зерном.

Поранено чотирьох людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці.