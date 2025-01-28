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Ракурс
Последствия вражеской атаки в ЖК "Морская симфония" в Одессе

россия атаковала Одессу беспилотниками и ракетой, пострадала многоэтажка у моря (ФОТО)

28 янв 2025, 09:08
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Уранці 28 січня росія атакувала Одесу і Одеський район ударними безпілотниками та ракетою.

Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, сили ППО знищили ракету й активно відпрацювали по дронах.

Проте уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках.

В одному з житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів.

Також пошкоджено склад із зерном.

Поранено чотирьох людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці.

Источник: Ракурс


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