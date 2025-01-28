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Наслідки ворожої атаки у ЖК "Морська симфонія"
росія атакувала Одесу безпілотниками та ракетою, постраждала багатоповерхівка біля моря (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203546-rosiya-atakuvala-odesu-bezpilotnykamy-ta-raketou-postrajdala-bagatopoverhivka-bilya-morya-foto.htmlРакурс
Уранці 28 січня росія атакувала Одесу і Одеський район ударними безпілотниками та ракетою.
Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, сили ППО знищили ракету й активно відпрацювали по дронах.
Проте уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках.
В одному з житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів.
Також пошкоджено склад із зерном.
Поранено чотирьох людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці.