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Ракурс
На Киевщине обломки сбитого дрона упали на музей ретро-авто

На Киевщине обломки сбитого дрона упали на музей ретро-авто (ФОТО)

28 янв 2025, 09:29
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Цієї ночі росіяни знову атакували Київську область безпілотниками.

Як повідомив т.в.о голови Київської облдержадміністрації Микола Калашник, внаслідок ворожої атаки уламки збитої цілі пошкодили приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів.

На місці почалась пожежа на площі 600 м2. Її вже загасили. Попередньо, було знищено дев’ять транспортних засобів та 27 пошкоджено, повідомили в ДСНС.

Ще в трьох районах області внаслідок збиття цілей є наслідки. Зокрема, пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення, три автомобілі. Постраждалих серед населення немає.

Источник: Ракурс


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