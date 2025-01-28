На Київщині уламки збитого дрона упали на музей ретро-авто

https://racurs.ua/ua/n203547-na-kyyivschyni-ulamky-zbytogo-drona-upaly-na-muzey-retro-avto-foto.html

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Цієї ночі росіяни знову атакували Київську область безпілотниками.

Як повідомив т.в.о голови Київської облдержадміністрації Микола Калашник, внаслідок ворожої атаки уламки збитої цілі пошкодили приміщення, в якому був розташований музей ретро-автомобілів.

На місці почалась пожежа на площі 600 м2. Її вже загасили. Попередньо, було знищено дев’ять транспортних засобів та 27 пошкоджено, повідомили в ДСНС.

Ще в трьох районах області внаслідок збиття цілей є наслідки. Зокрема, пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення, три автомобілі. Постраждалих серед населення немає.