Трамп подписал указ об отмене принципа разнообразия в армии США

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Дональд Трамп підписав указ про скасування принципу DEI (різноманітності, справедливості та інклюзивності) в американській армії.

Указом забороняється використання «винайдених» займенників, але не зрозуміло чи можуть трансгендери далі залишатись на службі.

Крім того, Трамп підписав указ про реабілітацію військових, які відмовились вакцинуватись від COVID-19. Ця вимога стала «несправедливим, надмірним і абсолютно непотрібним тягарем для наших військовослужбовців», йдеться в указі.

Як повідомляють світові агентства, про підписання указів Трамп сказав журналістам у літаку по шляху з Вашингтона у свій маєток у Флориді.

Як передає агентство Reuters, в указі про гендерів в армії говориться, що «хибні» заяви про приналежність до іншої статі, ніж біологічна стать, відтепер вважаються такими, що суперечать правилам військової служби.

Трамп уже заявляв, що відтепер армія США визнаватиме лише дві статі: чоловічу та жіночу.

Ще один указ, як повідомляє CNN, стосується реабілітації військових, звільнених за відмову від щеплення від ковіду.

У заяві Білого дому сказано, що «адміністрація Байдена запровадила незаконні та аморальні програми дискримінації, які діють під назвою „різноманіття, рівність та інклюзивність“ (DEI), у практично всі сфери діяльності федерального уряду — від авіаційної безпеки до військової справи».

Крім того, Трамп підписав указ про створення «американського Залізного купола» системи протиповітряної оборони, назву якої він запозичив у Ізраїлю.

За відомостями Reuters, на виконання указу про заборону на гендерну різноманітність Трамп дає своєму новому міністру оборони Піту Хегсету 60 днів. Той вступив у посаду в суботу, 25 січня.