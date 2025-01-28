Силы ПВО сбили 65 вражеских беспилотников из 100

https://racurs.ua/n203551-sily-pvo-sbili-65-vrajeskih-bespilotnikov-iz-100.html

Ракурс

Починаючи з 20.00 27 січня, росія атакувала Україну 100-ма БПЛА — ударними типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів — із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Чауда (Крим).

Станом на 9.30 було підтверджено збиття 65 БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них вилетіли у напрямку росії та білорусі. Один безпілотник ще залишався в повітрі.