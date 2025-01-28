Андрей Портнов. Фото:

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію з проханням ввести санкції проти Андрія Портнова.

Кабінет міністрів розглянув петицію із закликом застосувати санкції РНБО проти колишнього заступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова. Уряд не знайшов інформації щодо наявності підстав для запровадження обмежень. Про це йдеться у відповіді премʼєр-міністра Дениса Шмигаля на звернення.

За словами очільника уряду, розглянути петицію й надати висновки було доручено Мінекономіки, МВС, МЗС, Мін’юсту, поліції, Бюро економічної безпеки, ДБР, Національному антикорупційному бюро, СБУ та Офісу генпрокурора. За результатами цього доручення Мінекономіки дійшло висновку, що петиція не містить обставин, які можуть розглядати як підстави для застосування санкцій згідно із законом.

Шмигаль відзначив, що рішення США щодо санкцій не є визначеною законом підставою для застосування санкцій.

Також урядовці вважають, що петиція не містить відомостей, які свідчать про терористичну діяльність Портнова у значенні терміну «терористична діяльність» згідно із законом «Про боротьбу з тероризмом», що можуть розглядатися як підстави для застосування санкцій.

МВС, Національна поліція, БЕБ, Національне антикорупційне бюро, СБУ повідомили Мінекономіки про відсутність на цей момент інформації щодо наявності підстав для застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до зазначеної у петиції фізичної особи, — йдеться у відповіді.

В уряді наголосили, що люди, які володіють фактами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, мають право звернутися до правоохоронців із заявою.

Нагадаємо, 11 січня цього року петиція до Кабміну із закликом винести на розгляд РНБО пропозиції про застосування санкцій щодо колишнього заступника очільника Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.