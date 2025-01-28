Военные развенчали фейк о гранатах с «мивиной». Фото:

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Ракурс

Гранати з «мівіною» видали українським військовим на Курському напрямку.

Така інформація напередодні почала ширитися у соцмережах. Зокрема, Telegram-каналі журналіста Юрія Бутусова 27 січня з’явилось відео, отримане від українських бійців. Боєць розбирає гранату і висипає на долоню жовту сипучу речовину. При цьому він говорить, що замість тротилу в гранаті «мівіна» і скаржиться на неякісні поставки зброї для ЗСУ.

У коментарях під дописом, який вже видалено, пояснювали, що насправді граната не бракована, а тротил дійсно схожий на жовтий порошок.

Низка українських військових і колишніх військовослужбовців вже прокоментували цей випадок. З їхніх дописів стало зрозуміло, що на відео зображена граната md.42 виробництва Румунії. А так звана «мівіна» — це різновид тротилу, до якого застосовується запал іншого типу, аніж у гранаті Ф-1.

Як стати зіркою тік-току? Дуже просто. Наприклад, береш міну 82 мм і знімаєш відео про те, що вона не влазить у ствол британського 81-мм міномета, який твій підрозділ отримав разом зі штатними мінами. Або береш румунську гранату, висипаєш із неї тротил, попередньо виколупавши ножем пробку, і намагаєшся вкрутити туди радянський УЗРГМ. Відео треба супроводжувати сміхом, або ниттям про зраду. Далі тисячі профанів репостять це відео по мережі, — написав у Facebookвійськовослужбовець Сил ТрО Олександр Такул.

Ветеран ЗСУ та військовий експерт Андрій Шор також заявив у соцмережах, що «це нормальні румунські гранати md.42», які містять порошковий тротил.

Користувач Дмитро Іванов теж запевняє, що з гранатами — все гаразд.

Нагадаємо, раніше військові почали скаржитися на несправне спрацювання 122-мм мін українського виробництва — значна частина з них не вибухала та не долітала до ворожих позицій. Попередні результати розслідування свідчать, що причиною браку можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання. Після скандалу представники уряду заявили, що браковані міни замінять за рахунок заводу-виробника.