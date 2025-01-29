Сирия требует от россии выдать Башара Асада

https://racurs.ua/n203597-siriya-trebuet-ot-rossii-vydat-bashara-asada.html

Ракурс

Сирія вимагає від росії видати Башара Асада.

Про це видання Reuters пише з посиланням на джерело, обізнане з сирійсько-російськими перемовинами. Крім того, у Дамаску просять від Москви компенсації і реконструкції для можливого відновлення відносин.

Reuters пише, що росіяни не захотіли визнавати помилок, а єдина домовленість, яку вдалося досягнути — це продовження переговорів.

рф, крім того, прагне зберегти свою присутність у порту Тартус і на аеродромі Хмеймім. У російському МЗС заявили, що стосовно цього мають відбутися «додаткові консультації». Bloomberg додає, що перемовини з приводу баз зайшли в глухий кут.

Нагадаємо, що повалений диктатор Сирії Башар Асад переховується саме у росії.

Своєю чергою сирійське інформаційне агентство Sana пише, що Дамаск також вимагає від росії взяти участь у відновленні країни після багатьох років війни, у якій Москва підтримувала Асада.

Це допоможе відновити довіру між країнами.

У Кремлі відмовилися коментувати перебіг переговорів. Як відомо, 28 січня Дамаск відвідали заступники очільника МЗС Міхаіл Богданов і Алєксандр Лаврєнтьєв.

Москву цікавило майбутнє російських військових баз у Хмеймімі і Тартусі. Однак переговори з цього питання зайшли в глухий кут.