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Сирія вимагає від росії видати Башара Асада
Сирія вимагає від росії видати Башара Асадаhttps://racurs.ua/ua/n203597-syriya-vymagaie-vid-rosiyi-vydaty-bashara-asada.htmlРакурс
Сирія вимагає від росії видати Башара Асада.
Про це видання Reuters пише з посиланням на джерело, обізнане з сирійсько-російськими перемовинами. Крім того, у Дамаску просять від Москви компенсації і реконструкції для можливого відновлення відносин.
Reuters пише, що росіяни не захотіли визнавати помилок, а єдина домовленість, яку вдалося досягнути — це продовження переговорів.
рф, крім того, прагне зберегти свою присутність у порту Тартус і на аеродромі Хмеймім. У російському МЗС заявили, що стосовно цього мають відбутися «додаткові консультації». Bloomberg додає, що перемовини з приводу баз зайшли в глухий кут.
Нагадаємо, що повалений диктатор Сирії Башар Асад переховується саме у росії.
Своєю чергою сирійське інформаційне агентство Sana пише, що Дамаск також вимагає від росії взяти участь у відновленні країни після багатьох років війни, у якій Москва підтримувала Асада.
Це допоможе відновити довіру між країнами.
У Кремлі відмовилися коментувати перебіг переговорів. Як відомо, 28 січня Дамаск відвідали заступники очільника МЗС Міхаіл Богданов і Алєксандр Лаврєнтьєв.
Москву цікавило майбутнє російських військових баз у Хмеймімі і Тартусі. Однак переговори з цього питання зайшли в глухий кут.