Белый дом отменит решение о заморозке федеральной помощи

https://racurs.ua/n203603-belyy-dom-otmenit-reshenie-o-zamorozke-federalnoy-pomoschi.html

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Білий дім скасовує рішення про замороження федеральної допомоги (внутрішні програми).

WP пише, що указ Трампа про «тимчасову зупинку всіх дій, пов’язаних з виплатами федеральної фінансової допомоги», викликав хаос у Вашингтоні.

Указ поставив під загрозу державні програми з фінансування шкіл, забезпечення житла і надання медичної допомоги малозабезпеченим американцям.

Рішення ухвалили після тиску республіканських сенаторів, які отримували численні скарги. Найбільше постраждала система Medicaid, чий вебпортал вийшов з ладу.

Раніше у США суд тимчасово заблокував рішення президента Дональда Трампа щодо замороження федеральної допомоги на понад 3 трлн дол.

Зокрема, це стосується програм допомоги лише в межах США. Демократи також розкритикували рішення Трампа, зазначивши, що він не мав права в односторонньому порядку заморозити фінансування, яке виділив Конгрес.

Остаточне рішення суддя винесе 3 лютого.

Це вдруге, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом своїх повноважень. Раніше суд призупинив указ Трампа щодо скасування громадянства за народженням.

Держсекретар Марко Рубіо 25 січня видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Раніше президент США Дональд Трамп доручив перевірити, чи відповідає розподіл цих коштів його зовнішньополітичному курсу.