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Власти поручили заблокировать депутатскую деятельность Порошенко, - "Евросолидарность"
Власти поручили заблокировать депутатскую деятельность Порошенко, — «Евросолидарность»https://racurs.ua/n203615-vlasti-poruchili-zablokirovat-deputatskuu-deyatelnost-poroshenko-evrosolidarnost.htmlРакурс
Партія «Європейська солідарність» заявила, що влада доручила заблокувати депутатську діяльність Петра Порошенка на пів року.
За інформацією політсили, ОП буцімто «особисто обдзвонював» членів регламентного комітету, аби ті 30 січня «забезпечили правильне голосування» щодо позбавлення Порошенка права бути присутнім на пленарному засіданні наступної сесії.
Регламентний комітет відмовився допускати журналістів. Він розглядає питання про покарання для Порошенка. Як розповіли нардепи від «ЄС» Вікторія Сюмар та Микола Княжицький, їхній лідер посперчався у Раді зі «слугою» Богданом Яременком. Той сказав Порошенку, що «ЗСУ обійдуться без його допомоги». Порошенко різко і нецензурно відповів.
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