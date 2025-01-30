рф в 2025 году планирует пополнить армию за счет зэков. Фото:

https://racurs.ua/n203631-rossiya-v-etom-godu-budet-privlekat-v-armiu-zekov-i-doljnikov-gur.html

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Мобілізація в російській федерації не припинятиметься у 2025 році.

Кремль планує відправити на війну ще щонайменше 280 тис. людей. З цього числа 126 тис. майбутніх бійців наберуть з так званого «спеціального контингенту». Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 30 січня повідомило у Telegram.

Зазначається, що «спецконтингент» — це громадяни країни-агресора, які відбувають покарання у в’язницях, перебувають під слідством, мають заборгованості з кредитів та інші проблеми.

Розвідка інформує, що в середньому для покриття втрат Кремль хоче мобілізувати по 10 тис. осіб так званого спецконтингенту щомісяця.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що минулої осені в межах примусового призову на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росія мобілізувала до своєї армії близько 300 чоловіків. Загарбники активізували тиск й вимагають від усіх чоловіків віком до 60 років ставати на так званий «військовий облік».