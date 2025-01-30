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Ракурс
рф у 2025 році планує поповнити армію за рахунок зеків. Фото:

росія цьогоріч залучатиме до армії зеків і боржників — ГУР

30 січ 2025, 17:49
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Мобілізація в російській федерації не припинятиметься у 2025 році.

Кремль планує відправити на війну ще щонайменше 280 тис. людей. З цього числа 126 тис. майбутніх бійців наберуть з так званого «спеціального контингенту». Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 30 січня повідомило у Telegram.

Зазначається, що «спецконтингент» — це громадяни країни-агресора, які відбувають покарання у в’язницях, перебувають під слідством, мають заборгованості з кредитів та інші проблеми.

Розвідка інформує, що в середньому для покриття втрат Кремль хоче мобілізувати по 10 тис. осіб так званого спецконтингенту щомісяця.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що минулої осені в межах примусового призову на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росія мобілізувала до своєї армії близько 300 чоловіків. Загарбники активізували тиск й вимагають від усіх чоловіків віком до 60 років ставати на так званий «військовий облік».

Джерело: Ракурс


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