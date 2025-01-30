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Швеция предоставит рекордный пакет военной помощи Украине. Фото:

Швеция объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины

30 янв 2025, 18:20
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Швеція виділяє Україні рекордний пакет військової допомоги.

Пакет військової допомоги розрахований приблизно на 1,2 млрд дол. Майже 90 млн дол. з цієї суми спрямують на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників. Про це 30 січня міністр оборони Швеції Пол Йонсон написав у соціальній мережі Х.

За його словами, ще майже 250 млн дол. буде спрямовано на різні міжнародні фонди. А 178 млн спрямують на «данську модель», за якою залучаються кошти для оборонно-промислового комплексу України. Частину коштів з пакету допомоги витратять для підтримки підготовки ЗСУ для низки різноманітних навчальних ініціатив протягом 2025 року, наприклад Interflex, яка проводить базову підготовку українських військових.

У новому пакеті також містяться:

  • 146 вантажівок;
  • 16 катерів CB 90;
  • 23 станції озброєння для військово-морського використання;
  • 1 млн 12,7-мм боєприпасів;
  • 1 тис. 500 протитанкових ракет TOW;
  • 200 протитанкових снарядів;
  • піхотне спорядження для індивідуального солдатського та групового спорядження;
  • засоби індивідуального захисту від РХБЯ-загроз.

Нагадаємо, у листопаді минулого року міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з шведським міністром оборони Полом Йонсоном. Після цього стало відомо, що шведський уряд профінансує виробництво далекобійних дронів в Україні.

Источник: Ракурс


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