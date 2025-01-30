Установлены лица генералов рф, которые приказали атаковать «Эпицентр» в Харькове. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n203635-sbu-ustanovila-lichnosti-generalov-rf-kotorye-prikazali-atakovat-epicentr-v-harkove.html

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Встановлено особи чотирьох російських генералів, які наказали вдарити по «Епіцентру» в Харкові 25 травня 2024 року.

Тоді окупанти скинули дві керовані авіабомби УМПБ Д-30СН на будівельний гіпермаркет. Унаслідок обстрілу загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 були поранені. Ворожа атака повністю знищила будівлю торговельного закладу зі складськими приміщеннями. Про це 30 січня Служба безпеки України повідомила у Telegram.

З’ясувалося, що наказав скинути бомби командувач угруповання «Північ» Збройних сил рф генерал-полковник Олександр Лапін. А організував підготовку плану повітряної атаки начальник штабу цього угруповання генерал-лейтенант Валерій Солодчук.

Крім того, до обстрілу були залучені:

командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони рф генерал-лейтенант Олег Маковецький;

начальник штабу 6-ї армії військово-повітряних сил рф генерал-майор Юрій Подоплєлов;

командир 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії військово-повітряних сил рф полковник Олексій Лобода.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в листопаді минулого року СБУ повідомила про підозру російському генерал-майору Денису Кульші, який 6 травня 2022 року наказав здійснити авіаудар протикорабельною ракетою Х-35 по Національному музею Григорія Сковороди в Харківській області.