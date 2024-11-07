Генерал рф отримав підозру за обстріл музею Сковороди. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n200997-rosiyskyy-general-otrymav-pidozru-vid-sbu-za-obstril-muzeu-skovorody.html

Ракурс

Російський генерал отримав підозру від Служби безпеки України.

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Правоохоронці зібрали доказову базу на російського генерал-майора Дениса Кульша. Саме за його наказом 6 травня 2022 року окупанти здійснили авіаудар протикорабельною ракетою Х-35 по Національному музею Григорія Сковороди в Харківській області. Ворог тоді фактично зруйнував будівлю та поранив охоронця музею. Про це 7 листопада повідомив прес-центр СБУ.

У спецслужбі наголосили, що Куліш та його підлеглі досі вчиняють воєнні злочини на українські територію й регулярно б’ють по українській енергетичній інфраструктурі.

Слідчі заочно повідомили генералу рф про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою) та ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

А в липні цього року СБУ заочно оголосила підозру підлеглому Куліша — російському полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.

Нагадаємо, у українські правоохоронці повідомили ватажку фейкового утворення ДНР Денису Пушиліну та його соратникам підозру за депортацію 31 української дитини до пансіонату диктатора рф володимира путіна.