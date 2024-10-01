Пушиліну та його гоп-команді повідомили підозру за депортацію 31 української дитини

https://racurs.ua/ua/n199828-pushylinu-ta-yogo-gop-komandi-povidomyly-pidozru-za-deportaciu-31-ukrayinskoyi-dytyny.html

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Ватажку фейкового утворення ДНР Денису Пушиліну та його соратникам повідомили підозру за депортацію 31 української дитини до пансіонату владіміра путіна.

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Слідчі з’ясували, що дітей з окупованої Донеччини звозили до пансіонату «Поляни» у Підмосковʼї, який входить до структури Управління справами президента рф.

Серед них — троє дітей з Маріуполя, яких росіяни примусово забрали у батька, а його відправили до Оленівської колонії. У це число також увійшли 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 9 неповнолітніх, викрадених з дитячих соціальних центрів у містах Шахтарськ та Харцизьк.

Крім Пушиліна, підозру повідомили також його «радниці» Елеонорі Федоренко та Світлані Майбороді, яка очолює «Службу у справах сімʼї та дітей ДНР».

Підставою, зокрема, стали викриття фільму «Радіо Свобода» про вивезення українських дітей з окупованих територій до росії.

У фільмі-розслідуванні «Список 31», опублікованому у червні 2023 року, журналісти проєктів Радіо Свобода «Схеми» і «Ти як?» встановили особи дітей, яких незаконно депортували до Росії з окупованої частини Донецької області, відстежили маршрут, за яким їх вивозили, та назвали організаторів, відповідальних за це. Зокрема — Пушиліна, Федоренко та Майбороду, серед інших.