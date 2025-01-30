Словацкая полиция задержала гражданина Украины. Фото:

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Поліція Словаччини затримала громадянина України за підозрою у нібито підготовці державного перевороту в країні.

Цього українця планують депортувати зі Словаччини. Наразі його утримують в управлінні поліції у справах іноземців, де здійснюється адміністративне висилання. Про це заявила глава поліції Словаччини Яна Машкарова, але деталей справи розкривати не стала, передає Aktuality.

Журналісти поцікавилися, чи українець один проходить по справі держперевороту. Натомість та відповіла, що «не може надати додаткової інформації». Також не уточнила, коли громадянина України депортують і чи перебуває він у міжнародному розшуку.

Міністерство закордонних справ вже відреагувало на затримання українця у Словаччині. Дипломати поінформували, що їм відомо про цей інцидент. Із затриманим та його рідними вже встановили зв’язок.

Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з’ясування підстав затримання, — пише «Інтерфакс-Україна» із посиланням на дипломатичне відомство.

Нагадаємо, 24 січня десятки тисяч людей вийшли на центральну площу столиці країни міста Братислава на протест з вимогою відставки премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Словацький прем'єр згодом заявив, що третина учасників антиурядових протестів у країні — це українці. Київ натомісь заявив, що Фіцо «отруївся російською пропагандою».

Джерела: Aktuality, «Інтерфакс-Україна»