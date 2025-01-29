Словаччина влаштувала Україні демарш через критику Фіцо

https://racurs.ua/ua/n203599-slovachchyna-vlashtuvala-ukrayini-demarsh-cherez-krytyku-fico.html

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Зовнішньополітичне відомство Словаччини висловило послу Мирославу Кастрану «рішучий протест проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Братислави.

Про що саме йдеться міністерство не уточнило.

Раніше повідомлялось, що Фіцо назвав Зеленського ворогом. У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив що Фіцо «обирає Москву» замість західних партнерів.

Фіцо казав, що третина учасників антиурядових протестів у країні — це українці. В українському МЗС відповіли, що прем'єр Словаччини «отруївся російською пропагандою».

Словаччина, викликавши посла, назвала попередні українські заяви «втручанням у внутрішні справи держави».

Крім того, Фіцо пригрозив заблокувати всю допомогу Україні від ЄС, якщо Київ не відновить транзит російського газу через українську територію. За словами Фіцо, він нібито мав обговорити це питання із Зеленським в Давосі, проте зустріч не відбулася.

Зеленський відреагував на ці слова та нагадав, що нещодавно Трамп ухвалив рішення, яке дасть змогу збільшити експорт американського СПГ, зокрема в Європу, і платити за нього «треба грошима», а от за російський «ще й незалежністю і суверенітетом».