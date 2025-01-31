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ВСУ за сутки ликвидировали около 1 тыс. 700 оккупантов. Фото:
Почти 1 тыс. 700 оккупантов ликвидировали за сутки в Украинеhttps://racurs.ua/n203643-pochti-1-tys-700-okkupantov-likvidirovali-za-sutki-v-ukraine.htmlРакурс
Російська армія втратила у боях в Україні вже понад 837 тис. солдатів та офіцерів.
Зокрема, за минулу добу були ліквідовані 1 тис. 670 окупантів. Також Сили оборони України знищили 33 артилерійські системи, 17 бойових броньованих машин та 101 одиницю автомобільної техніки. Також було збито 63 дрони оперативно-тактичного рівня. Про це 31 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 837 тис. 610 (+1 тис. 670) осіб,
- танків — 9 тис. 893 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 20 тис. 631 (+17) од,
- артилерійських систем — 22 тис. 445 (+33) од,
- РСЗВ — 1 тис. 265 (+1) од,
- засоби ППО — 1 тис. 50 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис. 573 (+63),
- крилаті ракети — 3 тис. 54 (+0),
- кораблі/катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис. 552 (+101) од,
- спеціальна техніка — 3 тис. 726 (+1).
Нагадаємо, днями український танк Leopard 2A4 знищив колону російської техніки на Покровському напрямку. У ході бою танкісти влучили у щонайменше у п’ять ворожих ББМ. Таким чином була знищена вся колона з російським десантом.