ВСУ за сутки ликвидировали около 1 тыс. 700 оккупантов. Фото:

https://racurs.ua/n203643-pochti-1-tys-700-okkupantov-likvidirovali-za-sutki-v-ukraine.html

Ракурс

Російська армія втратила у боях в Україні вже понад 837 тис. солдатів та офіцерів.

Зокрема, за минулу добу були ліквідовані 1 тис. 670 окупантів. Також Сили оборони України знищили 33 артилерійські системи, 17 бойових броньованих машин та 101 одиницю автомобільної техніки. Також було збито 63 дрони оперативно-тактичного рівня. Про це 31 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 837 тис. 610 (+1 тис. 670) осіб,

танків — 9 тис. 893 (+3) од,

бойових броньованих машин — 20 тис. 631 (+17) од,

артилерійських систем — 22 тис. 445 (+33) од,

РСЗВ — 1 тис. 265 (+1) од,

засоби ППО — 1 тис. 50 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис. 573 (+63),

крилаті ракети — 3 тис. 54 (+0),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис. 552 (+101) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 726 (+1).

Нагадаємо, днями український танк Leopard 2A4 знищив колону російської техніки на Покровському напрямку. У ході бою танкісти влучили у щонайменше у п’ять ворожих ББМ. Таким чином була знищена вся колона з російським десантом.