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ЗСУ за добу ліквідували майже 1 тис. 700 окупантів. Фото:

Майже 1 тис. 700 окупантів ліквідували за добу в Україні

31 січ 2025, 08:48
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Російська армія втратила у боях в Україні вже понад 837 тис. солдатів та офіцерів.

Зокрема, за минулу добу були ліквідовані 1 тис. 670 окупантів. Також Сили оборони України знищили 33 артилерійські системи, 17 бойових броньованих машин та 101 одиницю автомобільної техніки. Також було збито 63 дрони оперативно-тактичного рівня. Про це 31 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 31 січня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 837 тис. 610 (+1 тис. 670) осіб,
  • танків — 9 тис. 893 (+3) од,
  • бойових броньованих машин — 20 тис. 631 (+17) од,
  • артилерійських систем — 22 тис. 445 (+33) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 265 (+1) од,
  • засоби ППО — 1 тис. 50 (+0) од,
  • літаків — 369 (+0) од,
  • гелікоптерів — 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 23 тис. 573 (+63),
  • крилаті ракети — 3 тис. 54 (+0),
  • кораблі/катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 35 тис. 552 (+101) од,
  • спеціальна техніка — 3 тис. 726 (+1).

Нагадаємо, днями український танк Leopard 2A4 знищив колону російської техніки на Покровському напрямку. У ході бою танкісти влучили у щонайменше у п’ять ворожих ББМ. Таким чином була знищена вся колона з російським десантом.

Джерело: Ракурс


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