БпЛА атаковали НПЗ в Волгоградской области. Фото: соцсети

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Атака дронів відбулася на нафтопереробний завод у Волгоградській області рф.

У ніч проти 31 січня в регіоні працювала протиповітряна оборона. Внаслідок «падіння уламків одного з БпЛА» на території НПЗ компанії «Лукойл-Волгограднефтепереработка» виникла пожежа, яку вже ліквідували. Там постраждав робітник заводу, його госпіталізували. Про це повідомив губернатор області Андрій Бочаров.

Як відомо, Волгоградський НПЗ займає територію у кілька квадратних кілометрів і оточений промисловою зоною, де розташовані велика нафтобаза, Волгоградська теплоелектростанція та кілька інших підприємств.

Російське Міноборони вже відзвітувало про «знищення» 49 безпілотників. Над територією Ростовської області начебто збила 25 БпЛА, ще вісім дронів — над Волгоградською, шість — над Курською, чотири — над Ярославською та по два — над Білгородською, Воронезькою та Краснодарським краєм.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко поінформував, що проектна потужність цього заводу становить близько 14 млн т нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у росії. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що Новошахтинський нафтопереробний завод у росії призупинив роботу після атаки дронів. У 2024 році цей НПЗ переробив, за різними оцінками, від 3 млн т нафти. При цьому завод може переробляти 7,5 млн т, але працювати на повну йому заважали атаки.