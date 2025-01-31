Силы обороны поразили командный рф. Фото: Воздушные силы

https://racurs.ua/n203655-vsu-udarili-po-komandnomu-punktu-gruppirovki-voysk-kursk.html

Ракурс

Сили оборони України завдали удару по командному пункту угрупування військ «Курськ» Збройних сил росії.

У четвер, 31 січня, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий командний пункт, який розташований у місті Рильськ Курської області. Високоточний та скоординований удар знищив ворожу ціль. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок атаки росіяни були позбавлені можливості ефективно координувати бойові дії та логістику.

У Генштабі наголосили, що ця військова операція була частиною системної роботи зі знищення командних пунктів ворога. Такі удари триватимуть аж до завершення війни.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 31 січня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки МОУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка». Цей НПЗ за проектною потужністю входить у в топ-10 найбільших російських нафтопереробних заводів та задіяний у забезпеченні армії рф.