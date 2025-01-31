У Генштабі підтвердив удар по НПЗ у Волгоградській області. Фото:

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Удар по НПЗ у Волгоградській області рф підтвердило українське командування.

У ніч на 31 січня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка». Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Telegram.

Зазначається, що цей НПЗ за проектною потужністю входить у в топ-10 найбільших російських нафтопереробних заводів та задіяний у забезпеченні армії рф. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.

Зафіксовано, що під час нічної атаки у районі підприємства були зафіксовані вибухи та спалахи.

У Генштабі наголосили, що й надалі триватимуть атаки на російську стратегічну інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності Збройних сил рф вести війну.

Нагадаємо, російські медіа заявляли, що вночі 31 січня дрони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області рф. Проектна потужність підприємства «Лукойл-Волгограднефтепереработка» становить близько 14 млн т нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у росії.