Враг — в двух километрах от Мирнограда: полицейские призывают жителей эвакуироваться

https://racurs.ua/n203658-rossiyane-v-dvuh-kilometrah-ot-mirnograda-policiya-prizyvaet-ludey-evakuirovatsya-video.html

Ракурс

У понівеченому Мирнограді залишилось близько трьох тисяч людей, які виживають під обстрілами. Мікрорайони на околицях росіяни розбили вщент. Електрики, питної води, газу немає.

У місті майже не працює мобільний зв’язок — щоб повідомити про евакуацію, поліцейські обходять домівки та об’їжджають вулиці з гучномовцями. Мета одна — врятувати якнайбільше життів.

Дітей, за попередніми даними, в місті немає - всіх евакуювали. Втім, правоохоронці перевіряють, чи не повернулись такі родини в небезпеку.

Найважливіша місія поліцейських у прифронтовому місті — допомога людям. Цим займаються евакуаційні екіпажі та групи реагування патрульної поліції. Вони доставляють поранених у лікарні, привозять гуманітарну допомогу: продукти та питну воду. Підгодовують і покинутих тварин. Місцеві жителі бояться виїжджати, кажуть: «Ще терпимо». Евакуюються одиниці — ті, кого черговий обстріл залишив без житла, повідомили 31 січня у Національній поліції.

Люди рятуються з двома пакетиками в руках, а коли можна було виїхати зі всіма речами — вони відмовлялись. Тому ми об’їжджаємо місто щодня: щоб виявити та врятувати тих, хто передумав, спілкуємось, переконуємо, що життя — важливіше за все, — каже начальник сектору превенції поліції Мирнограда Володимир Червінчак.

Водночас слідчо-оперативні групи фіксують наслідки ворожих атак. Обходять квартири, встановлюють власників, щоб потім люди могли оформити допомогу у зв’язку з руйнуванням житла.