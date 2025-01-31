https://racurs.ua/n203659-rf-vbrasyvaet-feyki-o-dalnoboynyh-iskanderah-cherez-bolgarskoe-media-cpd.html

Ракурс

Інформація про те, що росія готується до серійного виробництва модернізованої версії системи «Іскандер-М» зі збільшеною дальністю, є неправдивою.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації:

В українському інфопросторі з’являються повідомлення про те, що росія готова до серійного виробництва нової ракети «Іскандер-М». Нібито дальність її польоту становитиме 1000 км, і вона матиме підвищену точність. Ці дані не мають реального підґрунтя та не відповідають дійсності. Їх поширило одне із західних видань, яке раніше публікувало фейк про здатність росії виробляти по 25 ракет «Орєшнік» на місяць".

Видання Bulgarian Military писало, що збільшення дальності польоту ракети стало можливим завдяки вдосконаленому двигуну і збільшеній на 10−15% масі твердопаливного заряду. Ракета нібито зберегла конструктивну схожість з 9М723, вона отримала й нові системи наведення.

Як наголосив керівник ЦПД Андрій Коваленко, «росіяни використовують це видання для подібних вкидів на англомовну аудиторію та з розрахунком, що інформація потрапить і в наш інформаційний простір».

Він наголосив, що внаслідок санкцій у росіян технологічно важко йде процес виробництва «Іскандер-М» в принципі.