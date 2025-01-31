Украина получит новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году

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Україна отримає нову партію винищувачів F-16 від Нідерландів цього року.

Про це заявив 31 січня під час візиту до Нідерландів міністр оборони України Рустем Умєров.

Головний пріоритет — програма F-16. Очікуємо на передачу чергової партії літаків у 2025 році, продовжуємо навчання пілотів, інженерного та технічного складу. Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та можливостей, — сказав під час візиту до Гааги Умєров.

Нідерланди раніше обіцяли передати Україні 24 винищувачі F-16.

Як повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, Нідерланди сприятимуть навчанню українських наземних екіпажів для підтримки працездатності F-16.

Згідно з повідомленням на сайті нідерландського Міноборони, навчання за участю двох українських військових проходять на авіабазі та тривають до кінця квітня.

Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції щодо постачання Україні літаків F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони у протистоянні російській агресії.