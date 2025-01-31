СБУ открыла дело по факту утечки слов Буданова на закрытом заседании в Раде

https://racurs.ua/n203662-sbu-otkryla-delo-po-faktu-utechki-slov-budanova-na-zakrytom-zasedanii-v-rade.html

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СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом витоку нібито слів голову ГУР Кирила Буданова про загрозу існуванню України.

Там кажуть, що справу порушили за фактом розголошення держтаємниці з боку людей, яким відомості з таємницею довірили під час закритого засідання Верховної Ради.

Про це 31 січня повідомила УП.

Відповідне провадження, відкрите 28 січня, стосується осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України.

Досудове розслідування триває і здійснюється за ч. 2 ст. 328 Кримінального Кодексу України, — зазначили в спецслужбі.

ГУР оперативно спростувало інформацію про те, що глава розвідки Буданов нібито сказав депутатам про загрозу існуванню України без переговорів.

ГУР МО звертає увагу медіа та громадськості, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності, — йшлося у повідомленні.

«Українська правда» написала, що під час закритої зустрічі депутатів і представників Сил оборони Буданов нібито припустив загрози для існування України, якщо до літа не відбудуться «серйозні переговори».

Тим часом депутат Гончаренко заявив, що фрази про загрози для існування країни не було, а глава ГУР насправді сказав, «якщо нічого не змінити, то фронт може сипатись і будуть проблеми».

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