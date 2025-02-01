Россияне атаковали ракетами Харьковщину. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n203673-agressor-udaril-raketami-po-harkovu-i-poltavschine-est-jertvy.html

Ракурс

Країна-агресор росія вранці, 1 лютого, завдала ракетного удару по Україні.

Зокрема, швидкісні цілі росіян фіксувалися у Харківській, Сумській та Полтавській областях. Ворожі ракети летіли з російського Бєлгорода. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Влучання зафіксували у Харківському та Берестинському районах Харкова. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що постраждали двоє людей, серед них — жінка у важкому стані. Також у приватному житловому будинку виникла пожежа.

Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов поінформував, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, а ще троє людей поранені.

Полтавська ОВА повідомила про пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання в регіоні.

Також стало відомо, що через ракетну атаку по Україні в «Укренерго» запровадили аварійні відключення у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях.

Нагадаємо, ввечері 31 січня російські окупанти атакували Одесу балістичними ракетами типу «Іскандер». У центральній частині міста зруйнувана будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях. Семеро осіб постраждали, їх госпіталізували.