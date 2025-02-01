Последствия удара по Полтаве. Фото: ГСЧС

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Ракетний удар росії по житловому будинку в Полтаві призвів до загибелі та поранень людей.

У суботу вранці, 1 лютого, країна-агресора вдарила ракетою по багатоквартирному будинку. Внаслідок атаки загинули три людини. Ще семеро осіб постраждали. Серед поранених є дитина. Врятувати вдалося 21 особу. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Ворожий удар зруйнував під’їзд із першого по п’ятий поверх. Також виникла пожежа. Внаслідок прильоту пошкоджено сусідні будинки та 12 автомобілів. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти ракетами пошкодили енергетичну інфраструктуру в Миргородському районі Полтавської обласиті, що призвело до знеструмлення 164 побутових та одного юридичного споживача. Фахівці вже працюють, щоб відновити електропостачання.