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Ракурс
Последствия ночной атаки в Киевской области. Фото: ГСЧС

Пожары возникли на Киевщине в результате атаки БпЛА (ФОТО)

1 фев 2025, 11:19
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Російські БпЛА минулої ночі атакували Київську область.

У суботу вночі, 1 лютого, повітряна тривога на Київщині оголошувалася двічі. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони, зафіксоване збиття ворожих цілей. Про це Київська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

На щастя, ніхто з населення не постраждав. Також не зафіксовані влучання дронів в об'єкти критичної інфраструктури.

Однак виникли пожежі. Зокрема, у через падіння уламків безпілотників у Бориспільському районі загорівся приватний будинок. Також пошкоджено два приватні будинки, господарчі приміщення та автомобіль. В оселях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

А у Фастівському пожежа охопила склад одного з підприємств на площі 30 кв.м. Загоряння оперативно ліквідували.

Наслідки нічної атаки на Київщині. Фото: ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщині. Фото: ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщині. Фото: ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщині. Фото: ДСНС

Наслідки нічної атаки на Київщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 1 лютого російські окупанти скерували на Запоріжжя 18 ударних БпЛА типу «Шахедів» — це був наймасовіший удар по місту за останній час. В місті пошкоджені об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, навчальний заклад, автомийка та приватні гаражі.

Источник: Ракурс


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