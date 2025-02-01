Раненных рашистов лечат в медучреждениях на ВОТ, фото: ГТРК «Дальневосточная»

https://racurs.ua/n203691-lichnyy-sostav-rashistov-razmeschaut-v-meduchrejdeniyah-na-vot-cns.html

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Російські загарбники через щоденні втрати на ТОТ сходу України вирішили забрати під воєнні потреби медичні установи регіону, попри те, що в медзакладах багато місцевих жителів похилого віку, котрі там перебувають на стаціонарному лікуванні.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що такі дії рашистів покликані розширити медичний фонд, оскільки окупаційні війська щодень отримують пораненими до 300 осіб.

Варто зазначити, що поранені окупанти банально не мають де проходити лікування чи реабілітацію, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що окупанти, прикриваючись місцевим населенням, не лише порушують міжнародне гуманітарне право, а й чинять злочини проти людяності.