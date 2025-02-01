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Поранених рашистів лікують у медзакладах на ТОТ, фото: ГТРК «Дальневосточная»
Особовий склад рашистів розміщують у медзакладах на ТОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n203691-osobovyy-sklad-rashystiv-rozmischuut-u-medzakladah-na-tot-cns.htmlРакурс
Російські загарбники через щоденні втрати на ТОТ сходу України вирішили забрати під воєнні потреби медичні установи регіону, попри те, що в медзакладах багато місцевих жителів похилого віку, котрі там перебувають на стаціонарному лікуванні.
Про це сьогодні, 1 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що такі дії рашистів покликані розширити медичний фонд, оскільки окупаційні війська щодень отримують пораненими до 300 осіб.
Варто зазначити, що поранені окупанти банально не мають де проходити лікування чи реабілітацію, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що окупанти, прикриваючись місцевим населенням, не лише порушують міжнародне гуманітарне право, а й чинять злочини проти людяності.
Медичні установи створені для порятунку життів, а не для того, щоб стати інструментом війни, — наголошують у ЦНС. — Всі ваші дії не залишаться без наслідків. А після деокупації територій, усі, хто був причетний до даних заходів понесуть справедливе покарання відповідно законів України.